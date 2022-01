BUNDESLIGA. Doelpuntenmachine Bayern breekt eigen record, Wolfsburg-Belgen komen niet tot scoren

Na Borussia Dortmund vrijdagavond heeft nu ook Bayern München zijn match gewonnen. In Keulen werd het eenvoudig 0-4. Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw stonden dan weer in de basis bij Wolfsburg, dat op een scoreloos gelijkspel blijf steken thuis tegen Hertha Berlijn.

Borussia Dortmund kwam door de 5-1-overwinning vrijdagavond tegen Freiburg tot op drie punten van leider Bayern. De bal lag dus vanmiddag in het kamp van Julian Nagelsmann en co. Op bezoek bij de verrassende nummer zes Keulen werd het opnieuw een grote Robert Lewandowski-show. De Poolse prijsschutter nam drie van de vier Beierse goals voor zijn rekening, waardoor hij intussen aan 300 Bundesliga-doelpunten zit.

De andere nam Corentin Tolisso op zich: 0-4. Keulen verdiende na een aantal goede kansen, waaronder een kopbal op de lat van verdediger Timo Hübers, zeker een doelpunt maar die kwam er dus niet. Bayern München staat zo weer zes punten los. Bovendien heeft Bayern een nieuw record beet: het wist nu te scoren in 66 opeenvolgende competitiewedstrijden. Daarmee breekt de leider zijn eigen record.

Wolfsburg-Hertha: 0-0

Wolfsburg was na zes verliesbeurten op rij in de competitie weggezakt naar de veertiende plek. Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw mochten aan de thuismatch tegen nummer dertien Hertha Berlijn beginnen. Toen Dodi Lukebakio en Aster Vranckx invielen, stond er nog steeds een 0-0 op het bord. Ook zij konden daar niets meer aan veranderen.

Stuttgart-RB Leipzig: 0-2

Vorige week tegen Mainz stonden zowel André Silva (x2) als Christopher Nkunku (x1) nog aan het kanon, en dat was zaterdagnamiddag tegen Stuttgart ook het geval. Beide heren verdeelden de twee goals onder elkaar: Silva in de elfde minuut en Nkunku in de 70ste minuut. RB Leipzig rukt op naar de zevende stek met 28 punten, Stuttgart is met tien punten minder slechts één plek verwijderd van de barrageplaats.

Union Berlijn-Hoffenheim: 2-1

Hoffenheim was de fiere derde in het klassement en ging op bezoek bij Union in de hoofdstad. Timo Baumgartl zorgde met een owngoal voor de 0-1, maar enkele minuten later zou Voglsammer de thuisploeg weer langszij brengen. In de tweede helft maakte middenvelder Grischa Prömel, die vorige week ook al twee keer wist te scoren tegen Leverkusen, de Berlijnse zege een feit. Union verzekert zich even van de vierde plaats, Hoffenheim blijft met evenveel punten (31) derde.

Mainz-Bochum: 1-0

De resterende partij was er eentje tussen Mainz en Bochum, ofwel de nummer tien tegen de nummer elf. Iets na de rust tekende de Nederlandse verdediger Jeremiah St. Juste voor de enige goal. Meteen goed voor de drie punten voor Mainz, dat negende wordt. Bochum blijft elfde met 23 eenheden.

Om 18u30 is er nog de topper tussen Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen.