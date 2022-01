Viroloog Johan Neyts: “Twee recent goedgekeurde medicijnen zijn nuttig voor verschillende coronapatiënten”

De twee nieuwe, door de Wereldgezondheidsorganisatie goedgekeurde medicijnen tegen corona, kunnen mee een nuttige bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus. De medicijnen kunnen coronapatiënten met een verschillend ziekteverloop helpen. Dat zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven). Vrijdag keurde de WHO de medicijnen baricitinib en sotrovimab goed om coronapatiënten mee te behandelen.

“In de toekomst zullen we naar een groot arsenaal aan coronamedicijnen en coronaremmers gaan”, stelt Neyts. “Die zullen we ook nodig hebben de komende jaren.”

Het ene medicijn, baricitinib, is een bestaand middel dat tot nu toe gebruikt werd voor de behandeling van reumapatiënten. Het dempt het ontstekingsmechanisme bij een patiënt. Het middel moet worden toegediend wanneer de persoon al in het ziekenhuis ligt met ernstige COVID-19. Op dat moment is de virale fase al voorbij en is de patiënt ziek omdat zijn of haar immuunsysteem ‘in overdrive’ gaat. Dat mechanisme wordt getemperd door baricitinib. Het middel wordt aanbevolen in combinatie met een cortisonebehandeling.

Sotrovimab, het tweede medicijn dat vrijdag is goedgekeurd, is een monoklonaal antilichaam. De antilichamen voorkomen dat het virus kan binnendringen in onze cellen, door zich vast te binden aan het spike-eiwit van het coronavirus.

De WHO raadt aan sotrovimab te gebruiken binnen de vijf dagen nadat iemand een besmetting heeft opgelopen, wanneer een persoon dus nog niet ernstig ziek is. Het medicijn reduceert de kans op zware symptomen met 87 procent. Van sotrovimab is bovendien geweten dat het ook tegen de omikronvariant beschermt, terwijl dat bij andere monklonale antilichamen niet altijd het geval is. Andere gekende virusremmers, die op een andere manier werken dan monoklonale antilichamen, beschermen ook tegen de omikronvariant. Het gaat bijvoorbeeld om de middelen remdesivir en molnupiravir.

“De twee middelen zijn dus bruikbaar en nuttig voor een ander soort coronapatiënten”, verduidelijkt Neyts. “Als je nog maar net besmet bent geraakt, heb je meer aan sotrovimab. Als je al een ernstigere vorm van de ziekte doormaakt, ben je meer geholpen met baricitinib in combinatie met een cortisonebehandeling.”