PREMIER LEAGUE. Leander Dendoncker neemt met Wolves de maat van Southampton

Op de 22e speeldag in de Premier League heeft Wolverhampton zaterdag de drie punten thuisgehouden tegen Southampton (3-1). Ook Norwich won (verrassend) van Everton: 2-1. Newcastle en Watford deelden de punten: 1-1.

Raul Jimenez (37.) brak de ban van op de penaltystip, kapitein Conor Coady (59.) verdubbelde de voorsprong net voor het uur. James Ward-Prowse (84.) schonk de Saints alsnog wat hoop, maar meer zat er niet meer in. Het was integendeel Adama Traore (90.+1) die het slotakkoord verzorgde en de zege definitief over de streep trok. Leander Dendoncker maakte de 90 minuten vol. De Wolves vatten voorlopig post op de achtste plaats met 31 punten.

Tegelijkertijd waren ook laagvliegers Newcastle en Norwich aan zet. Newcastle moest een late gelijkmaker incasseren van Watford en wisselspeler Christian Kabasele: 1-1. Allan Saint-Maximin had voor de 1-0 gezorgd, Joao Pedro maakte gelijk.

Norwich troefde Everton dan weer af met 2-1. De 20-jarige Adam Idah maakte zijn eerste in de Premier League voor Norwich. De spectaculaire tegentreffer van Richarlison op het uur bracht geen zoden meer aan de dijk. De Canaries geven de rode lantaarn voorlopig door aan Burnley, dat wel liefst vier (!) wedstrijden minder gespeeld heeft.

Zo meteen kijken Aston Villa en Manchester United elkaar nog in de ogen.