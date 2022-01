Nigeria, met oude bekenden Awoniyi en Moses Simon, stelt plek in volgende ronde veilig met vlotte winst tegen Soedan

Nigeria heeft zich zaterdag verzekerd van een plek in de volgende ronde op de Africa Cup. Op de tweede groepsspeeldag legde het Soedan over de knie met 3-1.

Halfweg hadden de Super Eagles al gewonnen spel via Samuel Chukwueze (3.) en Taiwo Awoniyi (45.), voormalig aanvaller van Moeskroen en AA Gent. In de eerste minuut van de tweede helft liet met Moses Simon (46.) nog een andere ex-Buffalo zich opmerken door de partij in een definitieve plooi te leggen. De eerredder van Walieldin Khidir (70.) was er louter eentje voor de statistieken.

Nigeria won ook al zijn openingsmatch tegen Egypte met 1-0 en prijkt bovenaan in groep D met 6 op 6. Egypte is later vandaag (20u) nog aan zet tegen Guinee-Bissau.

Drie speeldagen schorsing voor Benjamin Tetteh (ex-Standard) na uitdelen van slag

De Ghanees Benjamin Tetteh is zaterdag door de Afrikaanse voetbalbond (CAF) voor drie speeldagen geschorst nadat hij vrijdag na de groepswedstrijd van Ghana in de Africa Cup tegen Gabon (1-1) een tegenstander sloeg.

De aanvaller, die tussen juli 2015 en juli 2017 twee jaar onder contract lag bij Standard, was in de toegevoegde tijd ingevallen bij Ghana. In een opstootje meteen na de match gaf hij een tegenstander een klap. Naast de automatische schorsing van twee wedstrijden voegde de CAF nog een extra duel schorsing toe. Tetteh vluchtte meteen na het vergrijp naar binnen, waardoor de scheidsrechter hem de rode kaart niet meer kon tonen, maar de uitsluiting werd wel opgenomen in het wedstrijdverslag.

Yeni Malatyaspor, momenteel de rode lantaarn in de Turkse Süper Lig, nam Tetteh afgelopen zomer over van het Tsjechische Sparta Praag.