Vrouwen van Anderlecht en Standard halen elk fors uit, beide teams ontmoeten elkaar in finale Beker van België

In de halve finale van de Beker van België haalde Anderlecht het eenvoudig van Club YLA met 4-0. Onder meer Tessa Wullaert schoot met een doelpunt wat frustratie van haar af na haar tweede plek bij de Gouden Schoen. In de andere halve finale won Standard Fémina met maar liefst 0-8 bij de Gentse beloften.

Club YLA was de competitie uitstekend begonnen maar heeft de laatste weken de teugels wat moeten lossen. Anderlecht verkeert dan weer in bloedvorm en dat was ook te zien vanmiddag. Naast Maximus (x2) was ook Tessa Wullaert trefzeker. Bovendien nam ze twee assists voor haar rekening.

Standard Fémina had eveneens geen medelijden met haar tegenstander. Tegen de Gentse B-ploeg haalden de Luikenaars het met maar liefst 0-8.

De laatste keer dat Standard en Anderlecht elkaar ontmoet hadden in de finale van de Beker van België dateert al van 1995. Toen trok Standard met 3-1 aan het langste eind.