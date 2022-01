‘The voice of Holland’ is niet het eerste schandaal dat #Boos blootlegt, en daar heeft de presentator zelfs een gebroken kaak voor over

Met ‘The Voice of Holland’ heeft Tim Hofman een nieuwe scalp aan zijn broeksriem. Maar jurylid Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen (die nu beschuldigd worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag) zijn niet de eerste Nederlanders die met het schaamrood op de wangen moeten opkrassen nadat de presentator van het online consumentenprogramma #Boos hen in het vizier krijgt. Al loopt dat zelfs voor Hofman niet altijd zonder blikschade – of een gebroken kaak – af.