Grote controleactie tegen dievenbendes en mensensmokkel in West- en Oost-Vlaanderen

Reed u zaterdagmiddag of -avond op de snelweg in West-Vlaanderen? Dan is de kans groot dat u tegengehouden werd door de politie. Want op zowat elk op- en afrittencomplex in de provincie werd een controlepost opgetrokken. In Ruddervoorde was dat er eentje vol prominenten: gouverneur Carl Decaluwé, ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne en procureur des Konings Filiep Jodts tekenden present. “We focussen op inbrekersbendes, mensensmokkelaars en drugsdealers”, aldus minister Verlinden.

Het machtsvertoon zaterdagmiddag en -avond was indrukwekkend. 426 politiemensen werden ingezet voor de grootschalige controleactie in West-Vlaanderen. Het ging om 236 mensen van de lokale politiezones, 101 federale agenten en 89 aspiranten van de West-Vlaamse politieschool. Zij werden aangevuld door mensen van de douane, de Vlaamse Belastingdienst en de Dienst Vreemdelingenzaken. De opdracht was dan ook duidelijk: elk voertuig dat ook maar een beetje verdacht was, werd uit het verkeer gehaald. De resultaten? Die zullen zondag bekend gemaakt worden.

De actie richtte zich eerst en vooral tegen rondtrekkende inbrekersbendes. “Zij opereren vaak in de buurt van snelwegen. Zo kunnen ze snel weg vluchten. Het is een fenomeen dat telkens in deze periode van het jaar, met de korte en donkere dagen, terugkeert”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Daarnaast worden ook mensensmokkelaars geviseerd. Wie bijvoorbeeld opblaasbootjes of zwemvesten in zijn wagen heeft in deze periode wordt als verdacht aanzien.”

Maar niet enkel politiemensen werden ingezet. Ook een helikopter, drones, speciale nummerplaatherkenningscamera’s en speurhonden werden ingezet. In Ruddervoorde toonde een speurhond het voltallige gezelschap prominenten zijn vaardigheden. De hond is speciaal opgeleid om drugs én cash geld op te sporen. Dé nachtmerrie van drugsdealers die in een politiecontrole terechtkomen. Al was de controle niet enkel op criminelen gericht uiteraard. Ook drugs en alcohol in het verkeer werden gecontroleerd. En mensen die niet met hun papieren in orde waren, gingen uiteraard ook op de bon.

De grote anomalieën werden zaterdagmiddag in Ruddervoorde niet meteen aangetroffen. Maar de actie betekende hoe dan ook een interessante leerschool voor alle studenten van de West-Vlaamse politieschool die werden ingeschakeld. “Aspirant-inspecteurs, -hoofdinspecteurs en -commissarissen leren op die manier meteen de knepen van het vak”, zegt hoofdcommissaris Didier Vandecasteele van de Coördinatie- en Steundienst van de federale politie West-Vlaanderen.

© tlg