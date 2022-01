Officieel: match tussen Seraing en Union bij 0-2 afgelast, geen voetbal meer in tweede helft door dichte mist: “Lijnrechters zagen andere kant van het veld niet meer”

Seraing en Union konden na drie weken oponthoud eindelijk weer aan de bak in een officiële wedstrijd, maar lang heeft dat verhaal niet geduurd: dichte mist zorgde ervoor dat er amper iets te zien was in het Stade du Pairay, waardoor scheidsrechter Wesli De Cremer in de rust besloot de wedstrijd te staken bij een 0-2 tussenstand. Beide clubs zouden een akkoord hebben om de wedstrijd aanstaande dinsdag vanaf de tweede helft te hervatten bij een 0-2-voorsprong voor Union, dat wel met tien man moet spelen na een rode kaart van Bager. Afwachten of de Pro League die dag ook bevestigt.

Het is een bizar voetbalweekend. Nadat corona eerder al roet in het eten gooide in twee wedstrijden deze speeldag in de Jupiler Pro League, was nu dichte mist de spelbreker tijdens Seraing - Union. De eerste helft werd wel nog op gang gefloten en miraculeus genoeg ook afgewerkt, maar scheidsrechter Wesli De Cremer zag dat de mist alleen maar erger en erger werd. Daardoor moest de wedstrijd definitief worden gestaakt nog voor de tweede helft begon. Union leidde aan de rust met 0-2 dankzij doelpunten van Undav en Vanzeir, die voor het eerst dit seizoen samen de weg naar de netten vonden. Tussen die twee doelpunten pakte Union-verdediger Jonas Bager ook nog rood nadat hij de doorgebroken Georges Mikautadze neerhaalde.

Na een half uur oponthoud, waarin de scheidsrechters de situatie afwachtten, werd uiteindelijk toch besloten dat de wedstrijd niet hervat kon worden. De tweede helft zal op een ander moment - wellicht in de loop van volgende week - hervat worden bij een 0-2 tussenstand, en Union zal logischerwijs met een mannetje minder aan de bak moeten. Het is al de tweede keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief moest worden stilgelegd door weersomstandigheden: ook Beerschot-Cercle werd eerder dit seizoen al gestaakt door enorme regenval.

© BELGA

Hoogstwaarschijnlijk wordt de wedstrijd in de loop van volgende week hervat. De exacte tijd en datum moeten nog worden bevestigd door de Pro League.

Scheidsrechter Wesli De Cremer: “Lijnrechter zag andere kant van het veld niet meer”

Scheidsrechter Wesli De Cremer gaf achteruit tekst en uitleg bij zijn beslissing. “Wanneer we buiten kwamen voor de tweede helft, zeiden mijn lijnrechters dat ze de andere kant van het veld niet meer konden zien. Beslissingen in verband met buitenspel konden dus amper genomen worden. We hebben dan 30 minuten afgewacht, en daarna zagen we dat de situatie niet verbeterd was waardoor we de wedstrijd niet konden hervatten. “

Dante Vanzeir: “Wij wilden wel doorspelen”

Voor Dante Vanzeir had de wedstrijd dan weer niet gestaakt moeten worden. Logisch, want zijn team zat in een zetel na de 0-2 voorsprong. “Voor ons was er eigenlijk geen probleem om verder te doen, maar natuurlijk wou Seraing liever stoppen. De scheidsrechter nam de beslissing, en we zullen nog eens moeten terugkomen.”

“Ik zag op televisie dat het moeilijk zichtbaar was, maar ik had er niet echt een probleem mee. Wij als ploeg stonden er achter om nog te spelen, maar bij Seraing hadden ze een andere gedachte. Wat natuurlijk ook begrijpelijk is.”

Een zure appel: “We hadden de wedstrijd helemaal onder controle. Je weet nooit wat er gebeurt als we die wedstrijd op een ander moment hervatten. We moeten gefocust blijven en deze wedstrijd proberen volwassen uit te spelen.”

