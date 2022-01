Ex-senator opgepakt op Jamaica in onderzoek naar moord op president Haïti

Voormalig Haïtiaans senator John Joel Joseph, die door de autoriteiten van Haïti gezocht werd in het kader van het onderzoek naar de moord op president Jovenel Moïse, is opgepakt op Jamaica. Dat is zaterdag vernomen van bronnen bij de Jamaicaanse politie.

De ex-senator werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt en bevindt zich momenteel in hechtenis, aldus de bron. De Haïtiaanse president werd in juli vermoord. Ondanks de arrestatie van meerdere verdachten blijft er nog veel onduidelijkheid over de moord.