Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti overleden

De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Dat melden Italiaanse media zaterdag en is door een bron in de modesector bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

Cerruti werd 91 jaar. Hij richtte in 1967 in Parijs zijn modehuis op. Volgens de krant Corriere della Sera overleed hij in een ziekenhuis in Vercelli, in de regio Piëmont in het noordwesten van Italië, waar hij opgenomen was voor een operatie aan de heup.“Eén van de belangrijkste Italiaanse ondernemers is niet meer”, zei de Italiaanse minister van Economische Ontwikkeling Gilberto Pichetto in een reactie.

Nino Cerruti werd op 25 september 1930 geboren in Biella. Op 20-jarige leeftijd moest hij zijn studies filosofie stopzetten, na de dood van zijn vader Silvio, om de familiale textielfabriek over te nemen. Zijn droom om journalist te worden moest hij opbergen. Cerruti introduceerde de “casual chic” in de mannenmode in de jaren 1970.

In de jaren 1960 ontmoet Cerruti een zekere Giorgio Armani, die hij aanwerft als ontwerper voor mannenmode. De tandem, die zijn stempel gedrukt heeft op de modewereld, ging een tiental jaar later uiteen, na de beslissing van Armani om zijn eigen modehuis op te richten in 1975.