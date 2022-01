De Franse dader van 23 is aangehouden, de vrouw van 55 die op de sporen werd gegooid en als bij wonder aan de dood ontsnapte, stelt het fysiek goed. Dat is de balans na een huiveringwekkend voorval in metrohalte Rogier, hartje Brussel, vrijdagavond omstreeks kwart voor acht. “Ik hoop dat de vrouw gerechtigheid krijgt’, reageert de familie van de dader.