Benfica bijt tanden stuk op Moreirense, Vertonghen blijft op de bank

In Portugal heeft Benfica zaterdagavond op de achttiende speeldag zijn tanden stuk gebeten op Moreirense (1-1).

De hoofdstedelingen kwamen op het uur op achterstand na een eigen doelpunt van Gilberto. Een handvol minuten later hing Darwin Nunez de bordjes in evenwicht, maar daar bleef het bij. Jan Vertonghen maakte zijn rentree in de selectie van het thuisteam na zijn coronabesmetting, maar hij bleef aan de bank gekluisterd.

Benfica bezet de derde plaats in het klassement met 41 punten, op zes eenheden van leider Porto. Het team van coach Sergio Conceiçao kan zondag de kloof verder uitdiepen.