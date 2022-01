Egypte dankt Mohamed Salah voor winning goal tegen Guinee-Bissau

Egypte heeft zaterdag zijn plicht gedaan in de tweede groepswedstrijd van de Africa Cup tegen Guinee-Bissau. Het werd 0-1.

Het bleef lange tijd 0-0, tot Mohamed Salah (69.) zich halverwege de tweede helft tot matchwinnaar kroonde met het enige doelpunt van de partij. De gelijkmaker van Mama Balde werd in de slotfase nog afgekeurd.

De Egyptenaren herpakken zich op die manier voor de 1-0 nederlaag in de openingsmatch tegen Nigeria en wippen naar de tweede plaats in groep D. De Black Eagles wonnen eerder op de dag met 3-1 van Soedan en stelden met 6 op 6 hun plek in de volgende ronde veilig.