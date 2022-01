Carlos (aan het hoofd van de tafel): “Dit is not normal. We mogen amper fitnessen, kunnen niet meer naar de kerk.” Christophe de Muynck

Tot 23 uur per dag brengen gedetineerden in de over­volle gevangenis van Antwerpen door met drie in een cel voor twee of met acht in een cel voor vier. “Ze worden aan hun lot overgelaten en gaan hier buiten zoals ze zijn binnengekomen.”