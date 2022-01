Mireille (53) getuigt in ‘Taboe’ over onvervulde kinderwens: “Geen kind kunnen krijgen, is hetzelfde als er een verliezen”

Toen ze jong was, wist Mireille Leemans (53) het wel zeker. Ze zou later nooit trouwen, nooit zelfstandige worden en nooit kinderen nemen. Maar het leven had iets anders in petto. Ze trouwde tóch en samen met haar man Patrik runt ze al dertig jaar een slagerij-delicatessewinkel. Alleen die kinderen, nee, die kwamen er niet. En dat was geen vrije keuze. Dat voelt nu aan als een gemis, een litteken dat in elke nieuwe levensfase blijft schrijnen. Over die ongewilde kinderloosheid schreef Mireille een boek.