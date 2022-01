Gordon opent horecazaken ondanks coronamaatregelen: “Ik weiger op te geven waar ik zo voor gewerkt hebt”

K2 zoekt K3-jurylid Gordon heeft vandaag de deuren van zijn horecazaken in Amsterdam en Blaricum geopend, tegen de in Nederland geldende coronamaatregelen in. “Iemand moet het voortouw nemen en ik doe het graag”, zegt hij op Instagram.

Vrijdag liet Gordon in een Instagramvideo al weten dat hij vandaag de deuren van zijn zaken zou openen. De Nederlandse regering besloot toen de lockdown deels op te heffen: de winkels mogen weer open, maar de horeca niet. “De situatie is onhoudbaar”, schreef hij bij een twee minuten durende video waarin hij uitlegt waarom hij die beslissing nam. “Ik zie hoe mijn bedrijven ten gronde gaan”, klinkt het. “Ik weiger op te geven waar ik jarenlang voor heb gewerkt.” Gordon hoopt dat veel ondernemers zijn voorbeeld volgen.

In de video zegt de ondernemer dat de Amsterdamse burgemeester op de hoogte is van zijn plannen. “Ze zei dat ze de nationale regelgeving moet handhaven en dat is allemaal prima, maar het kan niet zo zijn dat dat alleen geldt voor Noord-Holland, als de gemeente Zuid-Limburg toestaat dat er gelegenheden opengaan.” In Limburg, maar ook in Noord- en Zuid-Limburg laten burgemeesters vandaag oogluikend toe dat horecazaken de deuren open. Het blijft daar wel bij een opening van één dag, als protest.

Gordon bevestigt zaterdag met een nieuwe Instagrampost dat hij zijn belofte hield. “Iemand moet het voortouw nemen en ik doe het graag. We zijn open gegaan.” Hij hekelt in de post mensen die zeggen dat hij dit enkel voor de aandacht doet. “Ongelofelijk, wat een trieste mensen heb je toch, zelfs met al je integerheid word je afgefakkeld! Maar ik kan ze hebben, ik kan misschien buigen maar barsten nooit!”

