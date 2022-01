40-tal vermeende slachtoffers van misbruik in ‘The Voice of Holland’ verzamelen zich in Whatsappgroep: “Dan kom ik naar je toe op een hotelkamer...”

Een veertigtal vermeende slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het Nederlandse televisieprogramma ‘The Voice of Holland’ hebben zich verzameld in een Whatsapp-groep. Dat meldt RTL Boulevard.

In die groep deelden de vermeende slachtoffers hun wedervaren met Jeroen Rietbergen, de bandleider in het programma en de partner van presentatrice Linda De Mol, maar deelden ze naar verluidt ook hun ervaringen met andere mensen die betrokken zijn bij het programma. Onder andere tegen rapper Ali B., een jurylid in het programma, is al een officiële klacht ingediend.

Volgens RTL Boulevard vertelt één kandidaat die auditie deed in die Whatsapp-groep hoe ze Rietbergen tijdens een repetitie ontmoette, waarna de bandleider insinuaties maakte. “Onder het motto van ‘Dan kom ik naar jou toe op een hotelkamer, zodat we jouw blind audition nog beter kunnen maken.”

Zender RTL besliste zaterdag al om de uitzending van het programma tijdelijk op te schorten. Rietbergen bevestigde in een mededeling al dat hij over de schreef ging.

