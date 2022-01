REACTIE. Alfred Schreuder tevreden man na eerste competitiematch: “Intentie en bereidheid waren goed”

“Ik ben grotendeels tevreden met de manier waarop de jongens gespeeld hebben. De intentie en de bereidheid waren goed, ze hebben hard gewerkt. We wisten dat we in de eerste helft tegen een ploeg speelden die verdedigend heel weinig kansen weggeeft. In de tweede helft kregen we meer ruimte en dat zie je ook in het aantal kansen. Uiteindelijk winnen we met 2-0, de uitslag had nog hoger kunnen uitvallen maar als ik kijk naar de zaken die we de voorbije twee weken veranderd hebben, vind ik dat we het goed gedaan hebben. Al is er natuurlijk nog een hoop te verbeteren. Het ritme van spelen kan bijvoorbeeld nog hoger en we zouden ook nog meer kunnen dieplopen en dan ook elkaars posities overnemen”, gaf de Nederlander te kennen.

Uiteindelijk waren het Charles De Ketelaere en Bas Dost die voor de twee goals zorgden. “De eerste goal was denk ik een fout van hen, de andere hebben we goed zelf gecreëerd met loopacties in de diepte, wat ook heel belangrijk is.”

“Er wordt veel over Dost en Vormer gesproken. Bas heeft het goed gedaan en van Ruud weet ik dat hij goed op de zes kan spelen, zeker tegen ploegen waar je veel de bal hebt. Hij is dan ook erg balvast”, vertelde Schreuder. Maar ook over nieuwkomer Tajon Buchanan had hij een goed woordje. “Hij heeft een enorme drive en bereidheid, hij blijft 90 minuten gaan. Het was jammer dat hij zichzelf niet beloonde, want ik vond dat hij een goede wedstrijd speelde. Zeker voor het elftal.” Of Noa Lang volgende week zijn positie in het elftal weer inneemt, zien we dan wel volgens de 49-jarige Nederlander. “Dat zien we volgende week wel weer, daar ben je trainer voor.”

Club slikte in tegenstelling tot vele vorige wedstrijden ook geen tegengoal vanavond. “Dat doe je niet alleen door meer verdedigend te spelen maar ook door hoger te spelen en de tegenstander onder druk te zetten. De bal proberen weg te houden van de eigen goal, maar de bal ook zelf goed bijhouden”, aldus Schreuder.