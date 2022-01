Dybala en McKennie plaveien de weg voor Juventus tegen Udinese, ook PSG pakt een 2-0-zege

Juventus heeft zaterdagavond een nieuwe driepunter op zijn conto gezet. Tegen Udinese troffen Paulo Dybala en Weston McKennie elk één keer raak. Ook Lazio won eerder op de dag, bij rode lantaarn Salernitana. In de Franse Ligue 1 was PSG ook met 2-0 te sterk voor Stade Brest.

De Oude Dame, met Koni De Winter 90 minuten op de bank, speelde gastheer voor Udinese tijdens de 22e speelronde van de Serie A. Paulo Dybala (19.) effende het pad, Weston McKennie (79.) deed de boeken toe. Juve blijft vijfde in de Serie A met 41 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder op de avond ging Lazio al met 0-3 winnen bij laagvlieger Salernitana. Ciro Immobile was de grote man met twee doelpunten binnen de tien minuten. Lazio is zesde met 35 punten.

PSG dankt Mbappé en Kehrer

Ook PSG, nog steeds zonder Lionel Messi en Neymar, liet zich niet op een fout betrappen in eigen huis tegen Stade Brest op de 21e speeldag in de Ligue 1. Kylian Mbappé (32.) opende de score en Thilo Kehrer (53.) gooide de match snel na rust op slot. De Parijzenaars voeren het klassement in Frankrijk op autoritaire wijze aan met 50 punten. Dat zijn er elf meer dan eerste belager Nice.

Lens haalde het op zaterdagnamiddag met 1-2 bij Saint-Etienne. Lens is verrassend vierde, Saint-Etienne verrassend laatste.