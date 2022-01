Aanzienlijke schade na onderzeese vulkaanuitbarsting in Tonga

De tsunami als gevolg van de spectaculaire vulkaanuitbarsting in de buurt van eilandstaat Tonga heeft “aanzienlijke” schade aangericht in Nuku’alofa, de hoofdstad van het land. Dat maakte de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bekend. De dreiging zou wel voorbij zijn.

LEES OOK. Onderzeese vulkaanuitbarsting in Stille Oceaan zo krachtig dat ze zichtbaar was vanuit de ruimte, tsunami bereikt Tonga

Het tsunamialarmcentrum voor de regio van de Stille Oceaan (PTWC) communiceerde om 4 uur Belgische tijd dat de dreiging van een tsunami voorbij is. Wel blijven lichte veranderingen van het zeeniveau gedurende enkele uren nog mogelijk.

“De tsunami heeft een aanzienlijke impact gehad op de noordelijke kust van Nuku’alofa, met schepen en grote rotsen die aan wal werden geworpen”, zei Ardern. Maar slachtoffers zouden er niet zijn. Over schade op andere eilanden van Tonga zei de Nieuw-Zeelandse premier niets.

© via REUTERS

Nieuw-Zeeland gaat een observatievliegtuig van het leger maandag een vlucht laten uitvoeren in de regio, als de vulkanische aswolken dat toelaten. De communicatie met Tonga is onderbroken, nadat zaterdag een onderzeese kabel beschadigd geraakt was. Maar Ardern verklaarde dat haar regering contact had met haar diplomatieke vertenwoordiging in Nuku’alofa.

Ardern zei dat er “op dit moment geen grote uitbarsting aan de gang is” en dat de as niet langer neervalt. Maar meer vulkanische activiteit wordt niet uitgesloten.

© AP

© REUTERS

© AP

© AP

© AP