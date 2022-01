Ook in New York werd vrouw onder metro geduwd, maar zij overleefde het niet: “Toppunt van zinloos geweld”

Niet alleen bij ons was er dit weekend een vreselijk incident in de metro, ook in de VS is een vrouw op de sporen geduwd op het moment dat de metro arriveerde. De 40-jarige Michelle Alyssa had minder geluk. Zij werd overreden en was op slag dood. Een 61-jarige dakloze is opgepakt.

LEES OOK. Familie van twintiger die vrouw op de sporen duwde, reageert: “Ik hoop dat ze gerechtigheid krijgt”

Het toppunt van zinloos geweld, zo noemt NYPD-commissaris Keechant Sewell het incident dat zaterdag gebeurde in New York. Het toont opvallend veel gelijkenissen met de weerzinwekkende aanslag op een vrouw, vrijdagavond in Brussel.

Volgens de politie gebeurde het incident rond 9.40 uur aan het station van Times Square in New York. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat de dader op het perron staat. Eerst valt hij een andere vrouw lastig. Maar zij weet te ontkomen. Maar ze ziet kort daarna wel hoe hij een andere vrouw op de sporen duwt net op het moment dat er een metrostel komt aangereden, zegt politiechef Jason Wilcox.

LEES OOK. Vrouw opzettelijk op Brussels metrospoor geduwd: 23-jarige Fransman aangehouden voor poging tot doodslag

Bijna een identiek dus als wat bij ons is gebeurd op vrijdagavond. Met dat verschil dat de bestuurder van de MIVB een noodremprocedure kon uitvoeren, zodat het metrostel vlak voor de vrouw tot stilstand kwam.

Dat lukte de bestuurder in New York helaas niet. De vrouw kwam onder de metro terecht en was op slag dood.

© AP

De dader werd snel ingerekend. Hij gaf zichzelf aan. Het gaat om een 61-jarige dakloze. Wat zijn motief was, is niet bekend.

Net vorige week kondigden de burgemeester en gouverneur Kathy Hochul een gezamenlijk veiligheidsplan aan om het metronet veiliger te maken . Een van de punten was net om daklozen uit de metro te verwijderen omdat ze er voor te veel overlast zorgen.

De politie zegt dat het nog onduidelijk is of de vrouw, die van Aziatische afkomst was, werd aangevallen omwille van haar afkomst, of dat ze een toevallig slachtoffer was. De verdachte geeft toe dat hij zijn slachtoffer niet kende.