Prins Harry stapt naar rechter omdat hij niet zelf wil betalen voor zijn bewaking

Prins Harry stapt naar de rechtbank om dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn persoonlijke bewaking niet meer wil betalen wanneer hij in Groot-Brittannië is.

De naar de VS uitgeweken hertog van Sussex zegt dat zijn privé-beveiligingsteam niet volstaat wanneer hij naar zijn geboorteland terugkeert. Maar sinds hij in 2020 afstand deed van zijn koninklijke titels en taken, viel ook zijn politiebeveiliging op kosten van de belastingbetaler weg.

Harry eist nu extra bewaking voor hem en zijn gezin wanneer hij in Groot-Brittannië is. Maar hij wil er niet voor betalen en start daarom een juridische procedure.

Het verzoek is een gevolg van een veiligheidsincident in Londen in juli 2021. Toen werd de auto van de hertog achtervolgd door fotografen toen hij een liefdadigheidsevenement verliet. De prins voelde zich onveilig, zegt hij.

“Hij blijft de zesde in de lijn van de troonopvolging, heeft twee keer gediend in Afghanistan en de afgelopen jaren is zijn familie vaker bedreigd”, zegt zijn advocaat.”

Een regeringswoordvoerder zei dat het Britse beveiligingssysteem “rigoureus en proportioneel” is. Ze liet in het midden of Harry en zijn gezin nog bescherming kunnen krijgen als ze in Groot-Brittannië zijn, maar zei wel dat ze waken over de veiligheid van elke burger.