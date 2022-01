Minder dan 400 patiënten op intensieve zorg

Het is al vaker gezegd: de omikronvariant maakt minder ziek. En dat blijkt nu ook uit de nieuwste cijfers van Sciensano. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is gedaald tot minder dan 400. Het aantal besmettingen neemt nog altijd toe, al zwakt de curve wel wat af.

Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg is zaterdag gezakt tot 391, tegenover 411 een dag eerder. Het totale aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen bedroeg 2.083, tegen 2.106 vrijdag. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano zondag.

Er werden zaterdag wel 248 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een cijfer dat de jongste dagen niet meer was gehaald. Het zevendaagse gemiddelde stijgt zo weer tot 196 ziekenhuisopnames per dag.

Het zevendaagse gemiddelde van het aantal besmettingen steeg op 12 januari, de recentste dag waarvoor geconsolideerde gevens beschikbaar zijn, tot 24.890 per dag. Dat is nog steeds een stijging van 42 procent, al zwakt de toename wel af in vergelijking met die van de voorbije dagen. Op 12 januari werden exact 31.060 besmettingen vastgesteld.

Toch is het volgens biostaticus Geert Molenberghs (UHasselt en UAntwerpen) nog te vroeg om van een kentering te spreken. Daarvoor zijn er nog te veel nieuwe besmettingen, al is de toename minder fors.

Tussen 6 en 12 januari werden in totaal 614.138 tests afgenomen. Daarvan was 30,15 procent positief.