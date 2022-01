Eén skicentrum volledig geopend en drie gedeeltelijk in de Oostkantons

Het wintersportcentrum van Losheimergraben, een deelgemeente van Büllingen, is zondag open voor langlaufers. Dat meldt het Toeristisch Agentschap Oost-België zondagochtend.

Twee andere centra zijn gedeeltelijk geopend: dat van Herzebösch, in de gemeente Bütchenbach, is open voor sleeën en langlaufen, dat van Ovifat, in Waimes, is enkel toegankelijk voor sleeërs.