Helemaal aan de andere kant van de wereld, maar vulkaanuitbarsting in Stille Oceaan had ook tot bij ons gevolgen

Bijna veertien uur na de onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga, in de Stille Oceaan, was de beving ook bij ons voelbaar. Dat zegt onze weerman Frank Deboosere.

De uitbarsting van een onderzeese vulkaan bij Tonga, een koninkrijk van 177 eilanden in de eilandengroep in Polynesië in de Stille Oceaan, is wereldwijd gevoeld.

“Rond acht uur zaterdagavond werd plots een sterke stijging van de luchtdruk in ons land waargenomen. Later was er dan een stevige daling. Ook veranderde de wind plots lichtjes van windrichting. Een gevolg van de vulkaanuitbarsting in Tonga. Nochtans gaat het om één van de voor ons verst gelegen plaatsen in de wereld”, zegt Frank Deboosere.

Ook amateurweermannen waren in de wolken met het fenomeen. “We herkennen eerst een stijging in de luchtdruk en daarna een snelle daling! Als weerman nooit eerder waargenomen en dus zeker iets voor het archief!”, schreef weerstation Waregem op sociale media.

Ook vanmorgen werd nog een kleine schommeling opgemeten” zegt weerman Frank Deboosere nog op Radio 1.

Schade

Zelf hebben we daar niets van gemerkt maar op veel andere plaatsen is er wel schade. In Peru, zo’n 10.000 km ten westen van Tonga, werden bootjes door een vloedgolf op de kust geworpen. Een vloedgolf sloeg over de dijken. In de Verenigde Staten liepen in Californië onder meer lagergelegen parkings onder water door een vloedgolf. En ook in Japan was er een tsunami.

Japan meldde intussen dat de tsunamiwaarschuwing opgeheven is, nadat de autoriteiten 210.000 inwoners gevraagd hadden om hoger gelegen gebieden op te zoeken. Voor de kust van Amami, een stad op de gelijknamige Amami-eilanden, werd een vloedgolf van 1,2 meter geregistreerd.

Volgens the ngo Save The Children Fiji waren er vloedgolven in Fiji en Vanuatu. Er is schade in de kustregio’s, maar er vielen geen dodelijke slachtoffers.

Ook in Nieuw-Zeeland is er schade. In Tutukaka, een kustplaatsje in de Northlands, de meest noordelijke regio van de eilandengroep, werden in de jachthaven verschillende boten verwoest, meldt de krant New Zealand Herald. Er zou voor miljoenen Nieuw-Zeelandse dollars aan schade zijn.

