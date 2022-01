Deens international Skov Olsen (Bologna) op weg naar Club Brugge

Club Brugge is klaar om nog eens uit te halen. Andreas Skov Olsen, een 22-jarige Deense winger van Bologna, is op weg naar blauw-zwart.

Skov Olsen, 15-voudig Deens international en EK-ganger, ruilde in 2019 Nordsjaelland (na 51 duels en liefst 27 goals) voor de Italiaanse eersteklasser Bologna. Daar zit hij intussen aan zeventig duels en was hij geregeld basisspeler, ook de laatste weken. Een echte certitude is hij echter nog niet en dus staat hij open voor een transfer. Enter Club, dat hem al een hele tijd op de radar had.

Club voert verregaande onderhandelingen met Skov Olsen voor een transfer in deze wintermercato. Met zijn komst zou het nu al kunnen anticiperen op een vertrek van Noa Lang komende zomer.