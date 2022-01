Bas Dost herademt door komst Schreuder: “Ik krijg opnieuw respect, en daar gaat het om”

STVV blijft met stip de favoriete tegenstander van Bas Dost, want de spits scoorde nu al vier keer tegen de Limburgers. Maar belangrijker: zijn carrière bij Club Brugge zit weer op het juiste spoor. Met Philippe Clement, die hem amper nog gebruikte, was het al een tijdje hommeles. “Ik krijg opnieuw respect, en daar gaat het om”, klonk het veelbetekenend bij Dost. Of dat onder Clement niet zo was? “Daar wil ik niet meer over uitweiden, dat heeft geen zin.” Waar hij wél over wou praten, was zijn toekomst bij blauw-zwart, waar hij nog een half jaar contract heeft. “Natuurlijk verandert de komst van Schreuder iets aan mijn situatie. Ik sta weer in de ploeg. Daarvoor speelde ik nog amper, en daar gaat het voor mij om. Het voorbije half jaar was voor mij niet bepaald een leuke periode.

Niet klaar

Lange babbels had Dost nochtans niet met Schreuder. “Ik heb hard getraind en dan maakt de coach zijn keuze. En die viel vandaag op mij”, aldus Dost. “Over een nieuw contract is er nog niet gepraat. Logisch: ik kom uit een situatie die voor mij niet zo rooskleurig was. Maar nu begin ik met een nieuwe stap, en die is alvast goed begonnen met die goal. Weet je: ik ben nog niet klaar bij Club Brugge. Het is aan mij om de komende maanden te laten zien wat ik kan.”

