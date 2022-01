Voorlopig weinig kandidaten voor mantelzorgverlof

Sinds 1 januari 2021 hebben zowat 489 mantelzorgers erkend mantelzorgverlof aangevraagd om voor een zorgbehoevend familielid of kennis te zorgen. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) opvroeg bij de bevoegde ministers. Dat is weinig, aangezien er 11.167 erkende mantelzorgers zijn.

Een mantelzorger biedt zorg aan iemand die omwille van bijvoorbeeld ziekte of een handicap ondersteuning nodig heeft. Het gaat om iemand met wie de mantelzorger een affectieve band heeft en de zorgverstrekking gebeurt op regelmatige basis. Denk aan een ouder die aan alzheimer lijdt of een buur met een chronische aandoening.

Vandaag zijn er ongeveer 11.167 erkende mantelzorgers in ons land, zo blijkt uit cijfers die parlementslid Nahima Lanjri opvroeg bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De aangeboden hulp kan vele vormen aannemen: maaltijden bereiden en helpen bij het eten, bijstand geven bij verplaatsingen, maar ook hulp van psychologische, sociale of morele aard.

Sinds 1 september 2020 is het mogelijk om hiervoor mantelzorgverlof aan te vragen. Mantelzorgers kunnen zo hun arbeidsprestaties tijdelijk volledig of gedeeltelijk onderbreken. In 2021 kregen gemiddeld 76 mantelzorgers per maand een onderbrekingsuitkering. De meeste mantelzorgers behoren tot de categorie 45- tot 69-jarigen. Er zijn opvallend meer vrouwen (64,4 procent) die de zorgrol opnemen dan mannen (35,6 procent).

Ziekenfonds

Niet alle erkende mantelzorgers kunnen mantelzorgverlof opnemen. Om in aanmerking te komen, moeten ze een aanvraag indienen bij hun ziekenfonds. Daaraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar zorg opnemen als mantelzorger. De persoon voor wie gezorgd wordt, moet ook hulp krijgen van minstens één professionele zorgverlener, enz. In totaal kan iemand tijdens zijn hele loopbaan maximaal zes maanden mantelzorgverlof nemen met volledige schorsing of twaalf maanden bij deeltijdse opname van het verlof.

Parlementslid Nahima Lanjri: “De coronacrisis heeft het belang van het systeem van mantelzorgers nogmaals bevestigd. We moeten deze mantelzorgers als samenleving blijven erkennen én aanmoedigen. De zorg voor een familielid of kennis kan immers zwaar zijn. Zeker als je die mantelzorg combineert met een job en/of een gezin om voor te zorgen.”