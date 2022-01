Afgezette president van Mali overleden

Ibrahim Boubacar Keita, de in 2020 afgezette president van Mali, is overleden. Dat meldt persagentschap Reuters. Keita werd 76.

Keita – in eigen land beter bekend als IBK – was president van het West-Afrikaanse land van september 2013 tot augustus 2020, een turbulente periode waarin een door moslimextremisme geïnspireerde opstand grote delen van het land innam. Zijn populariteit nam daardoor een forse duik, tot hij in 2020 afgezet werd bij een militaire coup, na maanden van betogingen.

Keita overleed in de hoofdstad Bamako. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.