Eupen speelt match tegen Cercle Brugge onder voorbehoud, spelers houden voor aftrap opmerkelijk protest

De wedstrijd Eupen-Cercle Brugge is zondagmiddag gewoon afgetrapt, hoewel de thuisploeg alle moeite van de wereld had om een team aan de aftrap te krijgen. Het door corona zwaar gehavende Eupen speelt de wedstrijd daarom onder voorbehoud, de basisspelers protesteerden door bij de line-up voor de aftrap hun rug naar de televisiecamera’s te keren.

In een persbericht legt de club uit de Oostkantons de situatie verder uit. “We spelen onder voorbehoud door de vele coronabesmettingen in het team. Vrijdagavond heeft de Pro League ons verzoek om de match uit te stellen geweigerd. Die weigering werd gemotiveerd met het feit dat onder de 14 geïnfecteerde spelers er niet minstens 7 spelers zijn die tot nu toe meer dan 30 procent van de speelminuten in de competitie dit seizoen hebben gespeeld.”

Een wedstrijd kan onder de huidige reglementen uitgesteld worden zodra een team 7 positieve gevallen heeft in de spelerskern (Squad Size List A en minstens 30 procent van de totale speeltijd gespeeld) of 2 doelmannen van de Squad Size Limit List A, waarvan de doelman met de meeste speelminuten, zo legde de Pro League eerder deze week uit.

Verzoek opnieuw afgewezen

Eupen diende zaterdagavond een nieuw verzoek tot uitstel in. “De Pro League staat erop dat de wedstrijd doorgaat, maar wij zijn ervan overtuigd dat de criteria voor uitstel gehaald worden en dat de huidige reglementen van de Pro League onvoldoende rekening houden met de bescherming van de spelers tegen ziekte en blessures”, klinkt het bij de Panda’s. (Lees verder onder de foto)

De spelers van Eupen keerden de televisiecamera’s de rug toe voor de aftrap: een opmerkelijk tafereel. — © BELGA

Eupen legt uit dat slechts 12 spelers in hun huidige selectie minstens 30 procent van de speelminuten in dit seizoen van de Jupiler Pro League hebben afgewerkt. Van die 12 spelers ontbreken Abdul Manaf Nurudeen (die op de Africa Cup is) en de geblesseerden Isaac Nuhu en Jonathan Heris. Daarnaast zijn nog 4 van die 12 spelers besmet met corona, waardoor er slechts 5 spelers overblijven. 4 van die 5 spelers hebben op 4 januari positief getest op corona en zijn nog maar net uit quarantaine.

“Vanuit een medisch standpunt kunnen die spelers niet als genezen beschouwd worden. Daarom zouden deze spelers moeten toegevoegd worden aan de 4 spelers die momenteel besmet zijn, waardoor we wel aan het criterium zouden voldoen dat minstens 7 besmette spelers 30 procent van de speelminuten volmaakt moeten hebben.”

Eupen heeft daarom beslist om de wedstrijd onder voorbehoud te spelen. Dat betekent dat de Panda’s na afloop het resultaat van de wedstrijd nog in vraag kunnen stellen - al biedt dat de club absoluut geen garantie op een eventueel herspelen.