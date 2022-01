Tiental burgers gedood bij aanval op dorp in Burkina Faso

Bij een aanval op het dorp Namssiguian in het noorden van Burkina Faso is minstens een tiental burgers gedood. De lokale autoriteiten en veiligheidsdiensten schrijven de aanval toe aan jihadisten.

De aanval vond zaterdagochtend plaats toen gewapende personen de dodelijke aanval uitvoerden op het dorp in de provincie Bam, klinkt het daags nadien. Voorlopig is er sprake van minstens een tiental slachtoffers, maar dat aantal kan nog oplopen, aldus een veiligheidsbron. Er zijn nog families die wachten op nieuws over familieleden.

Er is ook sprake van aanzienlijke materiële schade, zegt een inwoner die spreekt van minstens negen slachtoffers. Gebouwen werden in brand gestoken. De aanvallers zouden uren in het dorp gebleven zijn toen ze het plunderden.

Burkina Faso heeft net als buurlanden Mali en Niger sinds 2015 af te rekenen met gewelddadige jihadistische groeperingen die trouw gezworen hebben aan IS of Al-Qaida. Het leger slaagt er niet in om het geweld te verhinderen. Er is sprake van meer dan 2.000 doden in zes jaar tijd. Anderhalf miljoen mensen zijn op de vlucht.

Eind december stierven 41 mensen, burgers en militieleden, bij een hinderlaag in het noorden van het land.