Everton zet coach Rafael Benitez al na half seizoen aan de deur, wordt Roberto Martinez zijn opvolger?

Everton heeft zondag een einde gemaakt aan de samenwerking met coach Rafael Benitez. De 61-jarige Spanjaard was sinds begin dit seizoen hoofdcoach van de Toffees. Hij betaalt de tol voor de slechte resultaten van Everton. Intussen worden in de Britse pers al verschillende namen genoemd om Benitez op te volgen: volgens verschillende kranten zou de Belgische bondscoach Roberto Martinez één van de topfavorieten zijn om de job te krijgen.

Het is geen verrassing dat Roberto Martinez genoemd wordt als mogelijke opvolger van Benitez, want de Spanjaard was van 2013 tot 2016 al drie jaar hoofdtrainer van Everton. Hij werd na dat derde seizoen ontslagen bij The Toffees, maar kon enkele maanden later als opvolger van Marc Wilmots aan de slag als bondscoach van de Rode Duivels - een positie die hij nog steeds bekleedt. Later dit jaar zou hij met het WK 2022 zijn derde grote toernooi als bondscoach van de Rode Duivels moeten aanvatten.

Volgens verschillende Britse kranten is Martinez bij de kandidaten om Benitez op te volgen. The Telegraph noemt hem zelfs als topfavoriet en schrijft dat hij de steun zou genieten van verschillende bestuursleden. Hij zou vorige zomer ook al kandidaat geweest zijn voor de job voordat Benitez een contract kreeg. Ook The Daily Mirror noemt Martinez als potentiële opvolger en schrijft dat er in zijn contract met de Belgische voetbalbond een opstapclausule van 2 miljoen pond opgenomen is.

Andere kandidaten

Martinez is overigens lang niet de enige kandidaat die genoemd wordt. Ook Wayne Rooney, ex-speler van Everton en momenteel aan de slag als coach van het geplaagde Derby County, wordt nadrukkelijk als kanshebber bestempeld. Volgens The Telegraph zou er intussen al contact geweest zijn met José Mourinho, maar de trainer van AS Roma zou geen interesse hebben in een overstap. Ook Niko Kovac, die deze maand door Philippe Clement werd vervangen bij AS Monaco, is volgens de Britse pers een optie. En wat met Duncan Ferguson, de huidige assistent-trainer? Die zou naar verluidt graag een kans krijgen als T1.

Impopulaire Benitez

De 2-1 nederlaag van zaterdag tegen nummer achttien Norwich City was de druppel voor het Everton-bestuur. De Toffees behaalden dit seizoen onder Benitez slechts negentien punten uit evenveel competitiewedstrijden. De laatste overwinning dateert van begin december. De club uit Liverpool staat in de Premier League tegenvallend zestiende, nauwelijks zes punten boven de degradatiestreep.

Benitez stond bij de Everton-fans van bij het begin van het seizoen onder druk vanwege zijn Liverpool-verleden. De Spanjaard behaalde bij de stadsrivaal grote successen. Zo won hij er onder meer de Champions League in 2005. Benitez was verder in zijn carrière hoofdcoach bij onder meer Valencia, Inter Milaan, Chelsea, Napoli, Real Madrid en Newcastle United. Voor zijn periode bij Everton was hij in China aan de slag bij Dalian.