Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker pleit voor tijdelijke lastenverlaging in energiedossier

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) is niet gewonnen voor een btw-verlaging op energie. In een opiniestuk op de website van Knack pleit ze ervoor om het geld dat naar die verlaging zou gaan te gebruiken om het aanbod te vergroten, of te zorgen voor een sociale lastenverlaging.

De exploderende energieprijzen en de zware last die die meebrengen voor de middenklassegzinnen belandden deze week opnieuw op de tafel van de regering. De topministers zaten vrijdag nog samen om zich te buigen over de aanpak van de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Verschillende pistes liggen daarbij op tafel: een uitbreiding van het sociaal tarief, een energiekorting en een verlaging van de btw.

In een opiniestuk in Knack zegt De Bleeker zondag dat ze niet gewonnen is voor dat laatste voorstel. Ze wijst er ook op dat “elke verzachting van de pijn geld zal kosten. (...) De rekening komt altijd achteraf.”

2 miljard euro per jaar

Uit voorlopige berekeningen blijkt dat btw-verlaging tot 2 miljard per jaar kan kosten. Een energiecheque of -premie zou dan weer goed zijn voor een kost van 600 miljoen tot 1 miljard, “een stevige lap geld. Geld waar je veel zaken mee kan doen”, dixit de staatssecretaris.

“We moeten ons ervan bewust zijn dat het geld dat we nu uitgeven, ook had kunnen gaan naar andere zaken. Dat geld zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om het probleem ten gronde aan te pakken en het aanbod te vergroten”, zegt De Bleeker. “Met 600 miljoen of 2 miljard kan je al heel wat investeringen doen in duurzame energie. Ter vergelijking: De bouwkosten van een windturbine wordt rond de 2,5 miljoen geschat.”

“Andere optie”

Maar volgens de staatssecretaris is er nog een andere optie. “Zeker wanneer je uitgaat van de maximumhypothese van 2 miljard, is het eigenlijk al interessanter om te denken of we dit niet via een (tijdelijke) sociale lastenverlaging tot bij de burger kunnen kanaliseren. Dat is ook nog eens goed voor onze bedrijven en onze werkgelegenheid.”

De Bleeker wijst in haar opiniestuk ook op de verantwoordelijkheid van de gewesten. Volgens haar is het niet meer dan logisch dat die mee moeten nadenken over welke inspanning zij kunnen doen om hun burgers te beschermen. “In een volwassen federalisme neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid.”

“Hoe we de stijgende energieprijzen zullen aanpakken, zal uiteindelijk een politieke beslissing zijn. Maar niets schrijft voor dat politieke beslissingen de feiten naast zich neer moeten leggen. Integendeel ze zullen alleen sterker en gerichter worden, wanneer de feiten de basis ervan zijn”, aldus nog De Bleeker.