Ivoorkust is nog niet zeker van volgende ronde Africa Cup na ongelooflijke blunder in extra tijd

Franck Kessié miste eerst nog een strafschop, maar Sébastien Haller scoorde niet veel later wel de 1-0. Musa Noah Kamara hing de bordjes in evenwicht voor Sierra Leone alvorens Nicolas Pepe de Ivorianen opnieuw aan de leiding bracht. Alhaji Kamara tekende finaal voor een draw na een vreselijke blunder van de Ivoriaanse keeper Sangare.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Christian Kouamé (Anderlecht) viel in bij de Ivorianen. Ivoorkust leidt in groep E met 4 op 6, Sierra Leone volgt met twee punten. Later op zondag (20u) zijn Algerije (1 pt) en Equatoriaal-Guinea (0 ptn) nog aan zet.

Tunesië recht de rug

Tunesië verloor op erg gecontesteerde wijze zijn openingsmatch tegen Mali (0-1) en moest daardoor vol aan de bak tegen Mauritanië. Het haalde zijn gram met ruime 4-0 cijfers. Hamza Mathlouthi en Wahbi Khazri haalden de spanning al vroeg uit de wedstrijd. Khazri en Seifeddine Jaziri vervolledigden de afstraffing in de tweede helft. Hamza Rafia (Standard) viel in het slot in bij Tunesië.

Tunesië is derde in groep F met 3 op 6 na groepsleiders Gambia, met bondscoach Tom Saintfiet, en Mali (beiden 4 ptn). Gambia en Mali speelden eerder op de dag 1-1 gelijk. Musa Barrow wiste in de laatste minuut het openingsdoelpunt van Mali uit met een omgezette penalty. Ibrahima Koné had in de 79e minuut, eveneens van op elfmeter, de score geopend.

Saintfiet had basisplaatsen veil voor Sulayman Marreh (AA Gent) en Abdoulie Jallow (Seraing). Marreh maakte de 90 minuten vol, Jallow mocht in de 83e minuut plaats ruimen voor Muhammed Badamosi van KV Kortrijk.

Op de derde en laatste speeldag in de poulefase neemt Gambia het op tegen Tunesië en geven Mali en Mauritanië elkaar partij.

In totaal nemen 24 ploegen deel aan deze 33e editie van de Africa Cup, onderverdeeld in zes groepen. De eerste twee teams van elke groep en de vier beste derdes stoten door naar de volgende ronde.