Anderlecht-spelers steken hand in eigen boezem na laat puntenverlies: “We doen het weer zelf”

Anderlecht leek lang op weg naar een overwinning tegen aartsrivaal Standard in de Clasico, maar in de laatste minuten gaf paars-wit nog de zege uit handen. Sergio Gomez blunderde, opponent Denis Dragus trapte de gelijkmaker nog op het bord. Al kreeg de jonge Spanjaard na afloop steun uit de eigen rangen. “We mogen niet één slecht ding over hem zeggen, want hij speelt een fantastisch seizoen”, zei Wesley Hoedt.

Yari Verschaeren (Anderlecht): “Laatste bal wordt vaak gemist”

Yari Verschaeren leek bij Anderlecht de matchwinnaar te gaan worden, maar zijn goal leverde uiteindelijk slechts één punt op. “Ik ben zwaar teleurgesteld, we hadden het in eigen handen en konden het afmaken. Er waren genoeg kansen om er 2-0 van te maken, maar het was een beetje te slordig voor doel. En dan die goal van Standard… jammer.”

“Bij ons liep de laatste pass vaak verkeerd. We komen vaak aan de zestien en spelen het mooi uit, maar die laatste bal wordt gemist of vaak is het net niet”, analyseert Verschaeren. “We hadden zo’n honger om deze wedstrijd te winnen en begonnen goed in de eerste helft. Daar wilden we op doorgaan, maar daar zijn we in gefaald. Mijn doelpunt heeft niet echt veel opgeleverd vandaag.”

Wesley Hoedt (Anderlecht): “We missen te veel kansen”

Centrale verdediger Wesley Hoedt moest lijdzaam toezien hoe de gelijkmaker kort voor het einde nog in doel dwarrelde. “We doen het weer zelf. Ik denk dat we de hele wedstrijd niks weggeven, volgens mij heeft Standard één kans gehad en die komt er omdat wij de bal verliezen. Dat mag niet. Dat zijn twee hele duren punten die we verliezen terwijl we die wedstrijd op slot moeten gooien. Het is hetzelfde probleem als in het begin van het seizoen: we missen te veel kansen.”

Hoedt hield zijn teamgenoot na afloop wel de hand boven het hoofd. “Gomez doet dat natuurlijk niet met opzet. Het kan gebeuren, alleen was het op een heel ongelukkig moment. Maar dat hoort bij het voetbal. Ik denk niet dat we één slecht ding over hem mogen zeggen, want hij speelt een fantastisch seizoen en is nog jong. Hier gaat hij ook weer van leren.”

“Als je ziet hoe wij deze wedstrijd domineren… Standard had uiteindelijk niks te vertellen, maar op wilskracht blijven ze in de wedstrijd”, gaat de Nederlander verder. “Wij waren niet in staat om die wedstrijd te killen, hoewel we er de kansen voor hadden. En zo kom je weer uit op een gelijkspel. Maar je moet ook niet te negatief zijn. Als ik kijk naar hoe we spelen, denk ik dat we goed aan het jaar beginnen.”

Denis Dragus (Standard): “Derbygoal is iets speciaals”

Denis Dragus was de man die in de slotfase op de juiste plek stond om van de fout van Sergio Gomez te profiteren. “Het is altijd leuk om te scoren. Ik voel me veel beter nu omdat het in een derby gebeurt, dat is iets speciaals. Het was een moeilijke wedstrijd, maar dit is een goed punt voor ons. We weten dat Anderlecht veel risico’s neemt, en daar probeerden we van te profiteren. Op dat moment dat ik scoorde is dat gelukt.”

“We hebben veel moeilijkheden gehad, we hopen dat we nu met alle spitsen kunnen beginnen scoren. Er zit kwaliteit in dit team, maar we moeten meer zelfvertrouwen hebben. Ik denk dat mijn teamgenoten daar ook mee gaan helpen. Soms heb ik goede wedstrijden, andere keren is het minder. De laatste wedstrijden scoorde ik niet, dus nu moet ik blijven gaan. Ik ben blij dat ik niet heb opgegeven en dat ik het team nu in zo’n belangrijke wedstrijd kon helpen”, aldus de Roemeense spits.