Unia geen voorstander van vaccinatiepas: “Mensen mogen niet meer binnen bij hun tandarts omdat ze niet gevaccineerd zijn”

Een verplichte vaccinatie kan, maar het moet het “laatste redmiddel” zijn. Dat zegt gelijkekansencentrum Unia in een advies aan het coronacommissariaat. De verplichting kan er alleen komen voor bepaalde beroepen – zoals de zorg – en voor kwetsbare personen, en ze moet ook tijdelijk zijn.

“Je moet het zien als een zwitsersekaasmodel”, zegt Els Keytsman van Unia. “Vaccinatie is niet het enige zaligmakende middel dat je moet gebruiken. Je hebt mondmaskers nodig, social distancing, ventilatie. Én ook vaccinatie.”

Coronacommissaris Pedro Facon en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleiten eerder voor een vaccinatiepas dan een algemene vaccinatieverplichting. Zo’n pas zou je dan nodig hebben om pakweg naar het theater te gaan. Maar dat is geen goed idee, vindt Unia. “Hoe ga je dan vastleggen waar je wel nog binnen mag zonder zo’n pas en waar niet, welke dingen essentieel zijn en welke niet? Is een sportzaal essentieel? Een theaterzaal? Dat dreigt dan te beginnen met enkele welomlijnde sectoren en dan uit te breiden, zoals met het Corona Safe Ticket ook is gebeurd.”

Unia wordt overspoeld met meldingen over het coronabeleid, zegt ze. “Mensen die niet meer binnen mogen bij hun tandarts omdat ze niet gevaccineerd zijn, mensen die horen dat hun ouders gevaccineerd zijn in het rusthuis zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn gebracht. Dit gaat niet meer over: Ik mag niet naar een zomerfestival. Dit gaat vaak over basisdiensten en grondrechten. Dat is een zeer belangrijk debat waard, en er is zorgvuldig beleid rond nodig. En dat ontbreekt soms toch op dit moment.”