Coach verdedigt Ajax na coronarelletje: “Regels voor maatschappij kunnen niet altijd hetzelfde zijn voor topsport”

Het coronarelletje rond Ajax is nog niet helemaal gaan liggen in Nederland. Coach Erik ten Hag kreeg in de persconferentie na de gewonnen competitiewedstrijd tegen Utrecht (0-3) enkele vragen van journalist Valentijn Driessen over de coronamaatregelen waar de club zich niet aan hield op het einde van hun stage. Vier spelers die positief testten werden met een privévlucht naar huis gevlogen. “Maar we hebben juist heel zorgvuldig en professioneel gehandeld”, stelt de trainer.

LEES OOK.Ajax neemt loopje met coronaregels: besmette spelers reizen met privé-vliegtuig van Portugal naar Nederland

Ajax was op winterstage in Portugal toen het te maken kreeg met een corona-uitbraak. Vier spelers legden een positieve test af en hadden volgens de Portugese maatregelen in zelfisolatie gemoeten. Reizen mag er enkel wanneer een negatieve PCR-test kan voorgelegd worden. Ajax legde die regel naast zich neer door het viertal in een privévliegtuig terug te laten reizen naar Nederland, hoewel voor privévliegtuigen dezelfde regels gelden als voor de rest van de luchtvaart: het vervoeren van besmette personen is verboden.

De Amsterdammers wonnen zondag met 0-3 op het veld van Utrecht, maar in de persconferentie na de match was het coronarelletje desondanks ook één van de gespreksonderwerpen.

“Regels voor een maatschappij kunnen niet altijd hetzelfde zijn als voor topsport”, antwoordde coach Erik ten Hag op een vraag van journalist Valentijn Driessen. “Als topsporters begeven we ons langs en op de grenzen. Maar we hebben niks gedaan wat grote risico’s inhield voor de samenleving.” Opmerkelijke uitspraken waar Driessen maar wat graag op inpikte: het leidde tot een spelletje heen-en-weer tussen de twee (zie beelden hieronder).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“We hebben juist heel zorgvuldig en professioneel gehandeld in Portugal en bij onze terugkeer”, stelt Ten Hag. “We hebben in Portugal steeds getest, terwijl dat volgens de regels eigenlijk helemaal niet noodzakelijk is. Als we het volgens de regels hadden gedaan, waren er binnen en buiten onze ploeg veel besmettingen geweest. Anders hadden we niet eens geweten dat die spelers positief waren. We hebben het risico op besmettingen en een uitbraak hiermee voorkomen.”