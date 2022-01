Antwerpse vrouwen getuigen over intimidatie op straat: “Soms word ik ’s avonds achtervolgd tot aan mijn voordeur”

Antwerpen

Deodorant, sleutels, zelfs suikerklontjes … Het zijn kleinigheden die vrouwen op zak hebben om zichzelf te verdedigen moest het nodig zijn. Hoewel het aantal meldingen over straatintimidatie in Antwerpen de jongste jaren is gedaald, blijft het probleem groot in Antwerpen-Noord. Verschillende vrouwen getuigen over catcalling, nageroepen worden op straat is iets waar ze bijna dagelijks mee te maken hebben.