Pro League buigt zich over rol van Vincent Mannaert en Michel Louwagie in operatie Propere Handen

Het zou een idee voor een nieuw tv-programma kunnen zijn. Na ‘the masked singer’ de ‘gemaskerde voetballer’. De elf spelers van Eupen die het zondag in de Oostkantons tegen Cercle Brugge moesten opnemen, keerden voor de aftrap hun rug naar de tv-camera’s. Het was hun manier om te protesteren tegen het coronabeleid van de Jupiler Pro League. Tegelijk tekenden ze daarmee ook voor een krachtig beeld van het Belgisch voetbal: voorlopig niet om aan te zien.

De raad van bestuur van de Pro League meet vandaag de schade op. Twee heikele dossiers liggen op tafel. Enerzijds de onmiddellijke uitval in de zaak-Propere Handen. Met Club-manager Vincent Mannaert en AA Gent-manager Michel Louwagie telt de liga twee clubleiders die het federaal parket voor de kamer van inbeschuldigingstelling wil brengen. De Pro League vraagt zich af of en hoe ze verder kunnen functioneren binnen de organisatie voor profclubs. Ook het lot van CEO Pierre François is onzeker.

Louwagie is een van de langst dienende bestuurders van de Belgische profliga. Mannaert stapte in 2020 op uit het bestuur, maar kreeg nog maar een week geleden een mandaat om in steun van Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute enkele belangrijke dossiers met de politiek te onderhandelen. De kans bestaat dat Louwagie moet aftreden en Mannaert in de schaduw blijft. Indien later zou blijken dat ze onschuldig zijn, of als ze een schikking treffen met de fiscus, kunnen ze alsnog (opnieuw) in de cockpit komen.

Michel Louwagie. — © BELGA

Nieuwe coronaregels

Een tweede belangrijk discussiepunt zijn de nieuwe coronaregels van de Pro League. Nog maar vorige maandag sloten de clubs een akkoord om wedstrijden uit te stellen onder bepaalde voorwaarden: als zeven spelers die minstens dertig procent van de speelminuten volmaakten positief zijn, of als twee keepers uit de A-kern positief zijn.

Een week later zouden de regels opnieuw kunnen worden veranderd. Volgens informatie die De Standaard kon inkijken bereidt het management van de Pro League een aanpassing van de doelmannenregel voor. KV Mechelen heeft twee besmette keepers, maar één van hen – Maxime Wenssens - is pas 20. Daardoor werd hij door de kalendercommissie niet in rekening gebracht. Was Wenssens een jaar ouder geweest, was uitstel wel mogelijk geweest.

KV Mechelen lobbyde de voorbije dagen intensief bij zijn collega-clubleiders om het leeftijdscriterium af te voeren. Clubs die jongeren kansen geven, worden immers gestraft, luidt de redenering van Malinwa. De clubs zouden nu over een nieuw voorstel stemmen waarbij uitstel kan indien twee doelmannen besmet zijn die een x aantal minuten gespeeld hebben, of als twee doelmannen besmet zijn die een x aantal wedstrijden op de bank hebben gezeten.

Navraag leert dat heel wat clubs voor het nieuwe voorstel gewonnen zijn. Racing Genk is alvast een voorstander. Woensdag staat de vooruitgeschoven wedstrijd Genk-KV Mechelen geprogrammeerd. De kans is reëel dat die wedstrijd zal worden uitgesteld.

KV Mechelen kwam niet opdagen voor de wedstrijd tegen OHL. — © BELGA

Geen forfaitnederlaag op OHL?

Precairder wordt de discussie als het gaat om welke timing wordt gehanteerd. Volgens sommige bronnen zou KV Mechelen de regel met terugwerkende kracht willen invoeren. Hierdoor zou ook de wedstrijd op OHL kunnen worden herspeeld.

KV Mechelen had vrijdag de radicale beslissing genomen niet naar de Leuvense Dreef af te zakken. Met Gaëtan Coucke, Jordi Vanlerberghe, Vinicius Souza en Nikola Storm mist Malinwa vier belangrijke spelers. Ook de trainersstaf was besmet, waardoor er van een wedstrijdvoorbereiding geen sprake was. KV stuurde daarop zijn kat naar Den Dreef. Niet om forfait te geven, maar om een “statement” te maken. “De gezondheid van onze spelers staat voorop”, klonk het in een mededeling.

Wat KV Mechelen er niet bij vertelde was dat het ook zelf een grote verantwoordelijkheid draagt voor de corona-cluster. Het nam de riskante beslissing op 2 januari op winterstage te gaan zonder iedereen te testen. Zo’n testronde werd verplicht door de Pro League maar KV Mechelen argumenteerde dat het te kort dag was om ze uit te voeren en verkreeg een uitzondering. Een faliekante misrekening, zo bleek achteraf.

Zaterdagnamiddag aan Den Dreef werd een zoveelste stukje slecht Belgisch voetbaltheater opgevoerd. Oud-Heverlee Leuven, de tv-camera’s van rechtenhouder Eleven en de scheidsrechters – iedereen was contractueel verplicht uit te rukken voor de wedstrijd. Uit barre armoede speelde OHL A tegen OHL B. De cameraploegen kraamden op, de kosten worden op enkele tienduizenden euro’s geraamd.

Scheidsrechter Nathan Verboomen noteerde de afwezigheid van Malinwa maar of dat ook tot een forfaitnederlaag leidt, moet vandaag blijken tijdens de vergadering van de Pro League. Vanaf 10 uur gaan de maskers op tijdens een vergadering via Zoom. Wie zal worden weggestemd, is onmogelijk te voorspellen. De koers van het Belgische profvoetbal is dezer dagen in dezelfde nevelen gehuld die zaterdag tot de stopzetting van de wedstrijd Seraing-Union leidden.