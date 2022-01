Anderlecht- en Standard-fans dagen elkaar uit met spandoeken

Er was uiteraard geen publiek toegelaten bij Anderlecht-Standard. Ex-speler Lukas Nmecha was wel te gast in het Lotto Park, maar de andere fans volgden de match op tv. De harde kernen van Anderlecht en Standard daagden elkaar wel een heel weekend uit via spandoeken. Het begon al vrijdag toen een paars-witte supporterschare naar Sclessin trok om daar volgende boodschap op te hangen voor Bruno Venanzi: Standard naar de vaantjes helpen, je doet dat beter dan wij. Merci Bruno.

De Luikse aanhang zinde op wraak. Zij wilden reageren met een spandoek aan de poorten van het Anderlecht-stadion. Zij schilderden - erg vrij vertaald - de tekst: Zelfs als het slecht gaat, tegenover Brussel voelen wij haat. De harde kern van RSCA patrouilleerde zaterdagnacht evenwel in de straten rond het Astridpark en kon het spandoek onderscheppen nog voor het bevestigd werd.

Tot slot hadden de Luikse fans ook een boodschap voor Standard-bazen Bruno Venanzi en Alexandre Grosjean. Op Sclessin pakten ze uit met de banner: “De enige transfers die wij nu nog verwachten is het vertrek van Venanzi en Grosjean.” (jug)