Het gaat even mis voor Gomez

Er was een tijd dat de clasico Anderlecht-Standard een spektakelstuk was. Herinner u de titelmatchen van dertien jaar geleden, met Boussoufa tegenover Witsel en co. Duels op het scherp van de snee. Daarna stond de keet nog vaak in brand. Soms om de totaal foute redenen. Weet u nog hoe Steven Defour onthoofd werd op een spandoek of hoe RSCA-doelman Thomas Didillon de Rouches barakis (marginalen) noemde? Altijd animo.

De Brusselaars en Luikenaars lustten elkaar rauw. Nu is dat nog zo – zeker bij de fans –, maar bij Standard is de vervaldatum wel wat overschreden. Bedorven vlees? Ze hebben alvast niet meer de kwaliteit die paars-wit tegenwoordig wel weer etaleert. De Rouches bengelen dit seizoen onderaan het klassement en kwamen vooral naar het Lottopark om te verdedigen. Anderlecht had na 22 minuten maar liefst 79 procent balbezit. In de eerste helft schoot het al tien keer op doel en had het twintig balcontacten in de box. Standard zette daar niets tegenover. “Standard had hier eigenlijk niets te vertellen”, sprak Wesley Hoedt achteraf. “Als je ziet hoe wij de match domineren... We vergeten alleen de partij te killen.”

Anticlimax

Zonder supporters werd RSCA niet genoeg vooruit geduwd. Dussenne had wel rood kunnen krijgen na een tackle op Amuzu, maar echt dreigen deed de thuisploeg te weinig. Refaelov en co. werden veelal afgeblokt. “We moesten bepaalde situaties meer uitbuiten”, vond ook Vincent Kompany. “We hadden de ruimtes beter moeten vinden, de acties beter moeten uitspelen en gewoon meer moeten scoren. Ik merkte dat de frustratie groeide omdat het niet lukte.”

Voor de rust was het wel één keer raak. Toen Refaelov een bal bij Zirkzee bikkelde, wipte die het leer mooi naar Verschaeren. Die was alert en scoorde zijn vijfde van het seizoen. Een verdiende voorsprong, maar de Luikse organisatie had vaker ontmanteld kunnen worden.

Toch ging iedereen ervan uit dat Anderlecht ook deze wedstrijd wel over de streep zou trekken, nadat het voor de winterstop een reeks van 17 op 21 had neergezet. Helaas. Tijdens de januari-break hamerde Kompany nog hard op het sluipende gevaar van te veel vertrouwen en dreigende nonchalance, maar er sloop toch wat gemakzucht in zijn team. Anderlecht duwde nog wel via enkele leuke dribbels van Zirkzee, maar er volgde maar één schot op het kader meer. “Het was te slordig voor doel”, oordeelde Verschaeren eveneens. “We speelden het soms mooi uit, maar de laatste pass werd gemist.”

Wat volgde was een anticlimax. Kompany moest Olsson wisselen voor Ashimeru. De Zweed speelde niet uitmuntend en sukkelt wat met zijn heup, maar Majeed Ashimeru houdt het team toch minder in evenwicht. Standard kwam iets meer uit zijn pijp, maar Anderlecht schoot vooral zichzelf in de voet. In de 86ste minuut speelde Sergio Gomez een gruwelijk slechte pass achteruit. Die werd onderschept door Dragus, waarna Van Crombrugge en Murillo – die schrik had van een tackle tegen de paal – de 1-1 niet konden voorkomen. Paars-wit baalde als een stekker. “We zijn heel teleurgesteld”, bekende Verschaeren.

Concurrentie loopt uit

Dat het net Sergio Gomez was die flaterde, deed iedereen opschrikken. De Spaanse linksback is namelijk dé ontdekking bij paars-wit. Hij werd deze zomer voor 1,5 miljoen gekocht van Dortmund, maar zijn marktwaarde is al gestegen tot 9 miljoen. Niet moeilijk na 5 goals en 11 assists in een half seizoen. Natuurlijk wordt zijn naam dan al gekoppeld aan een transfer. Was het dat wat hem even uit concentratie bracht? Neen toch? “We nemen Sergio niet kwalijk. Hij is onze beste speler”, verdedigde Olsson zijn ploegmaat meteen.

Kompany nam de golden boy ook in bescherming. “Gomez blijf een jonge speler. Dit was geen domme fout uit egoïsme. Hij probeerde iets om de ploeg te helpen en dat mislukte. Sergio moet daar nu mee leren omgaan, maar dat zal hem niet afremmen.”

Het ging gewoon even mis voor Gomez, maar daardoor ziet Anderlecht concurrenten als Club Brugge, Antwerp en wellicht ook Union verder uitlopen. Het was een weinig swingende clasico, maar paars-wit zorgde dan zelf maar voor wat animo.