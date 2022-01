Open VLD wil sociale woning in tijd beperken

Er zijn op dit moment te weinig sociale woningen voor de vele mensen die op de lijst staan om er één te krijgen. En dus, zegt viceminister-president Bart Somers (Open VLD), is er actie nodig. Zijn partij stelt daarom voor om sociale woningen in de tijd te beperken en huurders na negen jaar uit die woning te zetten.

“In die negen jaar moeten we de huurders begeleiden en ondersteunen in de zoektocht naar werk en voor het volgen van opleidingen”, zei Somers maandagochtend op Radio 1. “Zodat ze na die periode op eigen benen kunnen staan. We moeten van die sociale woonwijken activeringswijken maken.”

Verder benadrukt Somers het belang van versneld nieuwe woningen bouwen. Niet alleen sociale woningen, maar ook woningen op de reguliere huizenmarkt. “Een taskforce moet dat aanpakken, want ook de brede middenklasse vindt geen betaalbare woning meer. Veel nieuwe woningen bouwen is een manier om de grote prijsstijging te stoppen. We moeten met lokale besturen bekijken hoe we dat kunnen aanpakken.”

Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wordt er nu al negen jaar gecontroleerd of de huurder nog aan alle voorwaarden voldoet. Het Vlaams Huurdersplatform noemt het voorstel een “schijnoplossing” omdat je riskeert dat mensen die te weinig verdienen om op de private markt een plek te vinden dan opnieuw in de problemen geduwd worden.