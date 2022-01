Opmerkelijke ‘vandaal’ richt voor tienduizenden euro’s schade aan bij Bilzense bloemenkweker

Bloemenkweker Rudy Lathouwers van Bloemisterij Lathouwers in Bilzen zit met de handen in het haar. “Elke nacht vernielen vossen hier tientallen planten. De schade loopt al in de tienduizenden euro’s.”

In Eigenbilzen moet Rudy Lathouwers (40) elke dag met lede ogen de vernielzucht van een familie vossen aanzien. “Twee jaar geleden kregen we voor het eerst te maken met vernielingen. We hebben toen een wildcamera geïnstalleerd en onze verbazing was groot toen we zagen dat het een vos was die hier in de kwekerij alles omverliep tijdens zijn nachtelijke rooftocht. Intussen is de toestand alleen maar verergerd”, zucht de bloemenkweker.

Schrik

Het bleef ook niet bij die ene vos. “Op een gegeven moment zagen we zelfs drie volwassen vossen vanuit de open velden hier vlakbij onze terreinen doorkruisen. Op de camerabeelden is te zien hoe ze telkens opnieuw over de plantjes rennen en bakken omver keilen. Elke keer laten ze een enorme ravage achter, en wij moeten dat dan weer opruimen. Zeker tijdens de wintermaanden zijn ze al tegen vier uur in de namiddag actief. Onze medewerkers hebben best wel schrik gekregen. ’s Nachts dwalen de vossen dan opnieuw over onze kweekvelden op weg naar de omliggende huizen waar ze kippen en ander voedsel roven. Dagelijks hebben we tot 200 euro schade”, zegt Lathouwers.

Elke dag opnieuw krijgt Bloemisterij Lathouwers vossen over de vloer. Die vernielen de plantjes en richten heel wat schade aan. — © rr

De vossen lijken zich schuil te houden in de buurt. In het natuurgebied en de akkers vlakbij de serres van de bloemenkweker vinden ze konijnen, vogels en egels. “Van enkele jagers en landbouwers in de streek vernam ik dat ze vermoeden dat een familie vossen zich hier in de buurt in een burcht of hol heeft gevestigd. De buren hebben hier vrijwel allemaal kippenhokken, die de vos wellicht geweldig vindt om te plunderen”, stelt de bloemenkweker.

Bloemenkweker Rudy Lathouwers in zijn serre bij de wildcamera. — © Johnny Geurts

Vertrappeld

“Afgelopen weekend hebben ze weer lelijk huisgehouden. Een hele partij bloemen, die we leveren aan veelal marktkramers en tuincentra, is vertrappeld en goed om weg te gooien. Toen we de automatische doeken van de serre omlaag lieten, heeft een vos zich laten insluiten. Ik schrok toen ik het beest aantrof. Hij heeft toen het doek vernield en is er iets verderop doorheen gesprongen. Dat alleen is al een schade die oploopt tot 4.000 euro. Met alle vernielingen opgeteld zitten we nu al aan bijna 20.000 euro. Onze hoop is gevestigd op de gemeente, die misschien een plan kan opstellen met plaatselijke jagers om de populatie in te dijken.”

Schepen van Landbouw Guido Cleuren (Beter Bilzen): “De vossen vormen niet meteen een bedreiging voor de landbouw. We zullen deze situatie en de problemen die de vossen veroorzaken bij de bloemenkweker uiteraard wel bekijken.” (joge)