LIVE. Voormalige ministers ondervraagd in onderzoekscommissie PFAS-PFOS

In de lente van 2021 bleek dat de grond die moest verzet worden om de Oosterweelverbinding aan te leggen, vervuild is met PFOS. Het Vlaams Parlement richtte een onderzoekscommissie op om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor die verontreiniging. De commissie ondervroeg afgelopen vrijdag Bart De Wever in een verhitte hoorzitting. Maandag zijn Ben Weyts, Joke Schauvliege, Jo Vandeurzen en Bart Tommelein - de bevoegde ministers uit de zittingsperiode 2014-2019 - aan de beurt. Volg de zitting hier live vanaf 9 uur.