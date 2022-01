Man wint jackpot al voor vierde keer: “Maar mensen moeten niet doen wat ik doe”

Het is geen toeval dat de bijnaam van de 55-jarige Mike Luciano uit Pennsylvania ‘Lucky’ is. Sinds 1999 heeft hij al vier keer de jackpot gewonnen bij de staatsloterij in de Amerikaanse staat. Ditmaal gaf hij 20 dollar aan een kraslot en won hij daar 1 miljoen mee. Het brengt zijn totale winsten op 4,6 miljoen dollar.

“Ik was naar de winkel gegaan om een spelconsole te kopen waar mijn overleden moeder van hield. Ik heb die voor haar gekocht. En dan heb ik er een lotje bij gekocht”, zei de overgelukkige man in The Daily Times. Maar, zo zei hij erbij: “Ik heb geen idee waarom ik zoveel geluk heb. Dit is ongelooflijk. Maar je wint niet zoveel als ik als je niet meer speelt dan een ander. Ik geef toe dat ik verslaafd ben, mensen moeten niet zoveel spelen als ik doe. Ik wil niet dat mensen denken dat het hen ook zal overkomen.”