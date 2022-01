Vlaamse regering stimuleert binnenvaart naar havens Antwerpen en Zeebrugge

Van januari 2022 tot december 2025 wordt 14,3 miljoen euro vrijgemaakt om de binnenvaart, en meer bepaald het inleggen van extra verbindingen naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge, te stimuleren. De Vlaamse regering maakt daarvoor bijna 12,5 miljoen euro vrij, de havenbedrijven Port of Antwerp, North Sea Port Flanders en de Port of Zeebrugge vullen het resterende bedrag aan. Dat maakt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maandag bekend.

De tijdelijke financiële ondersteuning is bedoeld om een deel van de extra kosten die met de nieuwe verbindingen gepaard gaan te dekken. “Het is de ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten tot 42% te verhogen”, zegt minister Peeters. “We willen de externe impact van mobiliteit op ons klimaat terugdringen en de uitstoot van emissies en fijn stof verminderen. Daarnaast willen we ook de attractiviteit van de Vlaamse logistieke sector en de Vlaamse havens verhogen door een performant, betrouwbaar en innovatief hinterlandvervoersysteem verder uit te bouwen.”

Concreet wil de Vlaamse regering het transport tussen de Vlaamse zeehavens en de inlandterminals - waar goederen van en naar de zeehavens worden vervoerd - een boost geven en efficiëntiewinsten voor de bedrijven boeken. “Doordat inlandterminals kunnen samenwerken, kunnen zij grotere volumes op meer regelmatige basis van en naar de Vlaamse zeehavens transporteren”, legt Peeters uit.

Shuttles

Met het nieuwe ondersteuningsprogramma wordt er onder meer ingezet op corridorshuttles, waarbij verschillende inlandterminals samenwerken door containers op één ‘corridorschip’ richting de zeehavens te bundelen. Een andere mogelijkheid is om via een terminal-hub-shuttle te werken. Dat betekent dat verschillende kleine terminals containers afzetten op één hub die de volumes verzamelt voor een afreis naar de haven.

Inlandterminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen kunnen nog tot 21 februari projectvoorstellen indienen. Verschillende vaarroutes van en naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge komen in aanmerking voor ondersteuning. Het gaat om consortia en terminalhubs die gelegen zijn langs de corridors Albertkanaal, Zuid- en Centraal-Nederland, Brussel-Schelde en Gentse Kanaalzone.