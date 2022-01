Deze koppels laten zich niet scheiden, ook niet in rusthuis: “Hij vroeg: kunnen we dan nog samen slapen?”

Het was het ontroerendste moment tijdens de aflevering van ‘Taboe’ over senioren: de hoogbejaarde Louis die elke dag bij het opstaan in het rusthuis verweesd door zijn raam staart, in de hoop aan de overkant van het gebouw zijn vrouw te zien ontwaken. Ze leven op andere afdelingen, want zij heeft zware zorgen nodig en hij niet. Toch werd al jaren geleden beslist dat koppels in rusthuizen samen moeten kunnen leven, ook als slechts een van hen zwaar zorgbehoevend is. Maar de plekken blijven beperkt: 233 zijn er, voor meer dan tweeduizend koppels. Willy is een van de gelukkigen: “Ik zal altijd bij haar blijven, tot de dood ons scheidt”