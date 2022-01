Sponsors haken af, opnames de vuilnisbak in: “Schade voor ‘The voice of Holland’ kan al snel oplopen tot 7 miljoen euro”

De rel rond The voice of Holland, dat zaterdag door RTL4 per direct van het scherm werd gehaald, heeft ook financieel grote gevolgen. Door een aangifte tegen Ali B, waarover donderdag meer bekend wordt, en misdragingen door orkestleider Jeroen Rietbergen, die het boetekleed aantrok en meteen opstapte, leek het de zender niet meer gepast de talentenjacht uit te zenden. Zoals een insider Privé vertelde, zou Rietbergen nog onzichtbaar weg gemonteerd kunnen worden, maar dat geldt niet voor de alom aanwezige Ali B. En dat heeft gevolgen. Ook adverteerders en sponsors haken ondertussen af.

Van het twaalfde seizoen van The voice liggen twaalf kant en klare afleveringen klaar om de komende vrijdagen uitgezonden te worden. Maar dat gaat dus niet gebeuren. De schade wordt nog groter omdat aansluitend, met Ali B als coach, ook al acht afleveringen van The voice kids werden opgenomen.

Ook die kunnen worden gedeletet als de rel, zoals wordt gefluisterd in BnnVara-kringen, zich vanaf donderdag helemaal op hem gaat toespitsen. Een aflevering van The voice met al het pre-productiewerk, de studio, de faciliteiten en al die medewerkers kost al gauw een kleine 400.000 euro per stuk. Met het lozen van de uitzendingen wordt dat een flinke strop van tussen de 7 en 8 miljoen euro. Voor wie? Daar zal de komende dagen en weken wellicht nog flink over geruzied worden.

Sponsors haken af

Daarmee is het slechte nieuws niet voorbij. Telecombedrijf T-Mobile kondigde al aan te stoppen met de sponsoring van het programma. Het is nog niet duidelijk om hoeveel geld het sponsorschap precies ging of tot wanneer T-Mobile The voice sponsorde.

Ook supermarktketen Lidl, dat eveneens in The voice adverteert, staakt de sponsoring. Een woordvoerder van de supermarktketen heeft aangegeven dat nu het programma is opgeschort, daarmee automatisch ook het sponsorschap is beëindigd.