Wat staat er te gebeuren na chaotische speeldag? KV Mechelen hoopt alsnog te spelen tegen OHL, Eupen naar het BAS?

Het was nogal een hectisch weekend in de Belgische voetbalcompetitie. Wedstrijd uitgesteld op basis van het coronaprotocol (Zulte Waregem - KV Oostende), wedstrijd afgelast wegens forfait (OH Leuven - KV Mechelen), wedstrijd gestaakt wegens dichte mist (RFC Seraing - R. Union St.-Gilloise) en dan nog een wedstrijd die onder voorbehoud gespeeld werd (KAS Eupen - Cercle Brugge). Wat staat er nu met deze duels te gebeuren? Alle (mogelijke) gevolgen op een rijtje.