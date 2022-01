Geen oplossing in zicht tussen MR en DéFI over centendispuut

Er is nog geen vergelijk in zicht tussen MR en DéFI over een financieel geschil tussen beide partijen. DéFI wil de discussie zelfs tot voor het Hof van Cassatie voeren, kondigt voorzitter François De Smet maandag aan in La dernière heure.

DéFI - toen nog het FDF met Olivier Maingain als voorzitter - vormde indertijd een kartel met de MR. Aan het huwelijk kwam in 2011 een einde omdat DéFI niet kon instemmen met het akkoord over de zesde staatshervorming - en het heikele dossier rond Brussel-Halle-Vilvoorde -, waar de MR wel in meestapte.

Voordien was het zo dat de MR de federale dotatie kreeg voor alle parlementsleden en dat de centen nadien pro rata werden verdeeld. “Ze zijn vanaf 2011 gestopt met de betaling, wat neerkomt op zowat 600.000 euro”, klaagt voorzitter De Smet maandag.

DéFI stapte daarop naar de rechter en kreeg in eerste aanleg gelijk. MR tekende echter beroep aan tegen het vonnis en kreeg op zijn beurt gelijk. Het Brusselse hof van beroep oordeelde in december dat een akkoord tussen partijen zonder rechtspersoon niet telt voor de wet. “De verwijzing naar Cassatie is erg waarschijnlijk” om het debat uit te breiden naar de rechtspersoonlijkheid van partijen, zegt De Smet nog.

Op Bel RTL laakte hij overigens nog de “verrechtsing” van de MR. “Je mag de zaken niet omkeren. Het is niet Georges-Louis Bouchez die de MR naar rechts laat opschuiven. Het is de verrechtsing van de partij die tot fenomenen als Georges-Louis Bouchez leidt”, vindt de DéFI-voorzitter. “Als de MR in 2014 beslist in de federale regering te stappen met N-VA, met het bekende beleid rond bijvoorbeeld migratie, dan sta je al ver af van een origineel progressief liberalisme.”